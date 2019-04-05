Ярославец чуть не убил другого сковородкой

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-05T10:18:30+03:00

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В отделение полиции по Кировского района Ярославля позвонили врачи – к ним с тяжелыми травмами доставили избитого 55-летнего мужчину.

Оказалось, его чуть не убил его знакомый, почти на 20 лет младше. Мужчины вместе выпивали в гостях у одного из них, пока между ними не произошел конфликт. 34-летний злоумышленник схватил сковородку и начал бить обидчика.

За причинение тяжкого вреда здоровью мужчину задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения

ИСТОЧНИК KP.RU