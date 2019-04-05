Около Московского вокзала запретят парковку: когда и почему
На полтора дня придется найти другую стоянку
У вокзала припарковаться будет нельзяФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:
Вечером воскресенья, 14 апреля, и до вечера понедельника, 15 апреля, у Московского вокзала будет запрещена парковка. В понедельник в Ярославль приедет поезд "Сирийский перелом" с трофейным оружием.
- На площади Подвойского при движении от Московского проспекта в сторону проспекта Фрунзе вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - рассказали в мэрии Ярославля.
Запрет вводят по требованиям безопасности. И скорее всего, если кто-то рискнет припарковаться в этом месте, его машина очень быстро окажется на штрафстоянке.
ИСТОЧНИК KP.RU