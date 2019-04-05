20 "пингвинов" наказали в Ярославле за месяц

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-05T07:16:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже целый месяц в Ярославле запрещен выход на лед. Но люди постоянно нарушают этот запрет. За месяц полицейские и инспекторы ГИМС больше 20 раз выходили в рейды и почти каждый раз находили нарушителей.

- Зафиксировав нарушение запрета выхода на лед в первый раз, мы ограничиваемся предупреждением. При повторном нарушении гражданину грозит штраф в три тысячи рублей, - расказал Сергей Скударь, заместитель главы Красноперекопского и Фрунзенского районов.

Примечательно, что в этом году до штрафа дело дошло у меньшего количества нарушителей. Каждый год инспектора ГИМС и чиновники дежурят на Которосли. И чаще всего они ловят именно рыбаков, "пингвинов", которые большей частью прекрасно знают, где безопасно сидеть. Но иногда люди падают в промоины. Именно это и пытаются предотвратить инспекторы на рейдах.

ИСТОЧНИК KP.RU