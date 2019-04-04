«Буревестник» улетает в отпуск

4 Апр 22:19 2019-04-04T22:19:17+03:00

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После двух домашних побед команды Михаила Терехова, которыми удалось сравнять счет в ¼ финала суперлиги 1, появилась надежда на то, что «Буря» может добавить еще один подвиг сезона и совершить настоящее чудо. Конечно, сравнять счет после двух поражений на выезде было уже подвигом, поскольку «Спартак» в сезоне постоянно находился в лидерах суперлиги, тогда как ярославцам только в середине сезона удалось переломить неприятную ситуацию пребывания в самых низах турнирной таблицы. Постепенно наращивая игру за счет крепкого пополнения в лице американца Джимми Гевина и латыша Артема Бутянковса, команда Михаила Терехова сначала ворвалась в середину таблицы, а к финишу «регулярки» закрепилась на 5-й позиции, с правом участия в плейофф. Само по себе плейофф уже являлся выполнением поставленной на сезон перед командой задачи. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Вот две домашние победы над «Спартаком» в плейофф как раз и стали шагами к новой мечте «Бури». Оставалось сделать последний шаг для попадания в полуфинал – выиграть в гостях решающий матч у «Спартака». Но это оказалось непосильной для «Бури» задачей, хотя первую четверть ярославцам удалось выиграть за счет дальнего точного броска Гевина на последней секунде. Четверть вообще получилась на редкость малорезультативной. Соперники мазали с любых дистанций. Но вот дальше у спартаковцев с точностью стало намного лучше, тогда как наши парни очковые показатели практически не улучшили. А перелом в игре получился в середине второй четверти, когда в борьбе под чужим щитом получил травму голеностопа наш ключевой «столб» Владимир Белов и выбыл из игры. Момент потери Белова гости удачно использовали и повели в счете уже на два-три броска. Потеря Белова оказалась роковой, потому что за него пришлось больше быть на площадке и Андрею Чернышу, у которого тоже были проблемы, и Артему Бутянковсу, что выматывало обоих и они уже вынуждены были действовать на пределе сил. Как следствие, не всегда успевали в борьбе под щитами и утратили в точности. Артем, правда, все же сумел выполнить свой очередной «дабл-дабл» с 15 очками и 12 подборами, но этого было недостаточно. Как недостаточно было и удачной игры Гевина, набросавшего спартаковцам тоже 15 очков. Мобильность нашей защиты, являющейся ключевой составляющей команды Михаила Терехова, на финише сезона не стала палочкой-выручалочкой. Соперники часто преодолевали нашу защиту. А еще и потерь у «Бури» оказалось многовато. Все это вместе и не позволило совершить главное чудо сезона. Но и без этого сезон «Буря» выдала классный, заслужив за него высочайшие оценки. А теперь может уходить в отпуск.

«Спартак»(Санкт-Петербург) - «Буревестник» - 73:55 (10:11;19:14;23:15;21:14)

Счет в серии до трех побед – 3:2

ИСТОЧНИК KP.RU