Особые кирпичи: дом Емельяновых стал памятником регионального значения
Купеческий дом Емельяновых в Ростове Великом признали памятником регионального значения. Эксперты уверены, что здание XVIII века заслужило место в общем реестре и достойно защиты.
– На сегодняшний день дом сохраняет в своем облике черты барочного оформления фасадов, характерные для особняков Петербурга и редкие для провинциальных городов. Здание представляет собой пример богатой купеческой жилой постройки, возведенной до регулярного плана, - рассказала Наталья Грушевская, начальник отдела учета регионального департамента охраны объектов культурного наследия.
Стены дома Емельяновых сложены из кирпича редкого размера. И это говорит немало о ярославской промышленности того времени. Например, это подтверждает, что рядом были небольшие частные заводы, которые делали нестандартные стройматериалы.
ИСТОЧНИК KP.RU