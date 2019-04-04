2019-04-04T20:10:26+03:00
Звезды

Особые кирпичи: дом Емельяновых стал памятником регионального значения

Дом XVIII века показывает историю ярославской промышленности
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Дом стоит уже четвертый векДом стоит уже четвертый векФото: Правительство Ярославской области
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Купеческий дом Емельяновых в Ростове Великом признали памятником регионального значения. Эксперты уверены, что здание XVIII века заслужило место в общем реестре и достойно защиты.

– На сегодняшний день дом сохраняет в своем облике черты барочного оформления фасадов, характерные для особняков Петербурга и редкие для провинциальных городов. Здание представляет собой пример богатой купеческой жилой постройки, возведенной до регулярного плана, - рассказала Наталья Грушевская, начальник отдела учета регионального департамента охраны объектов культурного наследия.

Стены дома Емельяновых сложены из кирпича редкого размера. И это говорит немало о ярославской промышленности того времени. Например, это подтверждает, что рядом были небольшие частные заводы, которые делали нестандартные стройматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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