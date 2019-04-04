Кашпировский нервно курит: в Ярославле посадили международную преступницу

СЕГОДНЯ 18:52 2019-04-04T18:52:23+03:00

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В Ярославле наконец-то вынесли приговор литовской "целительнице", которая 16 лет назад обманула ярославну на полтора миллиона рублей и пять тысяч долларов. Все началось с того, что дочь чересчур доверчивой женщины упала в обморок в школе.

- Мошенница ввела приятельницу в заблуждение относительно наличия у нее экстрасенсорных способностей, провела псевдодиагностику и сообщила о наличии у девушки онкологического заболевания, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Чтобы провернуть свою схему, преступница запретила ярославне показывать дочь докторам. Эта "целительница" регулярно давала знакомой заряженную воду. Причем, в двойном объеме: и для якобы больной дочери, и для матери. Кроме того, за огромные деньги, доверчивая ярославна купила два амулета и перевела больше полутора миллионов рублей за "лечение". Позже женщина поняла, что ее обманули и написала заявление в полицию.

Но "целительница" уже уехала из России обратно в Литву. Через три года ее объявили в международный розыск. И только в 2017 году поймали - женщина попыталась попасть в Польшу. В апреле 2018 года мошенницу экстрадировали в Россию, где ее уже заждались ярославские следователи. А теперь 58-летняя мошенница отправится в колонию на пять с половиной лет.

Уголовное дело расследовалось следственным управлением УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU