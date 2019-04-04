2019-04-04T16:54:34+03:00
Общество

В Ярославле пройдет уборка парков и скверов и большой субботник

Работы начнутся с 8 апреля
Екатерина РЯБЦЕВА
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Большой общегородской субботник состоится 20 апреляБольшой общегородской субботник состоится 20 апреляФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле с 8 апреля по 8 мая пройдут работы по уборке парков и скверов. Будут покрашены деревья и приведены в порядок скульптуры и фонтаны. Любой горожанин сможет присоединиться к месячнику. Чтобы получить инвентарь, обратитесь в территориальную администрацию или управляющую компанию.

Большой общегородской субботник состоится 20 апреля.

— В этом году общегородской субботник во Фрунзенском районе пройдёт в парке Победы на Липовой горе, парке Судостроителей и в сквере на улицах Кривова и Ньютона. В Красноперекопском районе убирать будут территории за дворцом культуры «Нефтяник», Петропавловского парка и у церкви Иоанна Предтечи, — поделился глава Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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