В Ярославле задержали хулигана, исписавшего здание ярославского УМВД
Как стало известно «Комсомольской правде-Ярославль», задержали хулигана, исписавшего здание ярославского УМВД. По предварительной информации, этот человек действовал один.
Напомним, происшествие случилось в ночь на 31 марта. На колоннах ярославского «серого» дома появилась провокационная надпись с использованием нецензурного слова. Непонятно, как злоумышленнику удалось выполнить задуманное практически в самом центре города, да еще на здании, которое находится под особой охраной и видеонаблюдением. С другой стороны, возможно, именно камеры и помогли найти хулигана. Официальных комментариев на этот счет пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU