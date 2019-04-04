В Ярославле задержали хулигана, исписавшего здание ярославского УМВД

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-04T16:46:19+03:00

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Как стало известно «Комсомольской правде-Ярославль», задержали хулигана, исписавшего здание ярославского УМВД. По предварительной информации, этот человек действовал один.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 31 марта. На колоннах ярославского «серого» дома появилась провокационная надпись с использованием нецензурного слова. Непонятно, как злоумышленнику удалось выполнить задуманное практически в самом центре города, да еще на здании, которое находится под особой охраной и видеонаблюдением. С другой стороны, возможно, именно камеры и помогли найти хулигана. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU