2019-04-04T16:46:19+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали хулигана, исписавшего здание ярославского УМВД

Злоумышленник действовал в одиночку
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как стало известно «Комсомольской правде-Ярославль», задержали хулигана, исписавшего здание ярославского УМВД. По предварительной информации, этот человек действовал один.

Напомним, происшествие случилось в ночь на 31 марта. На колоннах ярославского «серого» дома появилась провокационная надпись с использованием нецензурного слова. Непонятно, как злоумышленнику удалось выполнить задуманное практически в самом центре города, да еще на здании, которое находится под особой охраной и видеонаблюдением. С другой стороны, возможно, именно камеры и помогли найти хулигана. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле пройдет уборка парков и скверов и большой субботник
Ярославские яйца, газировка и мука будут продаваться в Китае
В Ярославле мошенники украли у женщины почти 200 тысяч рублей
Ярославская семья осталась без газа из-за долгов по коммуналке
Ушел из жизни рыбинский журналист
В Ярославле вор-рецидивист пришел в магазин с игрушечным пистолетом и требовал деньги
Участники открытого чемпионата России по Dota 2 смогут сыграть с командой КБУ на проекте «Стрим хата Дреда»
Ярославна установила свой забор на проезжей части и отказывалась его демонтировать
В Ярославле пройдет акция против объединения Волковского театра
На видео попало, как подростки в Ярославле прыгают по льдинам
Власти Дагестана хотят назвать одну из своих улиц в честь ярославского хоккеиста Ивана Ткаченко
На Волжской набережной упала секция металлического забора
В городе начался танцевальный фестиваль «Ярославская весна»
Бывший губернатор Ярославской области Ястребов отметился в самом низу рейтинга власти
Ярославские школьники сходили в Волковский театр, чтобы познакомиться с закулисными профессиями
Депутат-коммунист написал заявление об уходе из муниципалитета Ярославля
В Ярославле началась борьба с подъездными грызунами
Осужденные исправительной колонии подарили спортивно-адаптивной школе деревянные скамейки
В Ярославской области двое мужчин отомстили знакомому и сожгли его дачу за 1,5 миллиона рублей
Сын раздавленной ледяной глыбой в Ярославле женщины отвез маму в реабилитационный центр
Двое пострадавших: в Ярославле иномарка наехала на грузовик с включенной аварийкой