2019-04-04T16:38:05+03:00
Общество

Ярославские яйца, газировка и мука будут продаваться в Китае

Азиаты хотят сотрудничать с нашим регионом
Екатерина РЯБЦЕВА
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Для ярославцев Китай является одним из самых привлекательных зарубежных рынковДля ярославцев Китай является одним из самых привлекательных зарубежных рынковФото: Правительство Ярославской области
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В Китае прошла презентация продуктов питания, произведенных в Ярославской области. Среди всего прочего азиатские партнеры увидели ассортимент одной из птицефабрик нашего региона и завода минеральных вод. Также у китайцев востребована ярославская древесина, картон и бумага, обувь, продукция машиностроения и изделия из черных металлов, продукты из злаков, муки и зерна.

Для ярославцев Китай является одним из самых привлекательных зарубежных рынков.

– В 2018 году товарооборот с КНР составил 21,1 процента всего товарооборота региона. Китай занимает первые позиции по объему экспорта из Ярославской области, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Для того, чтобы ярославский товар попал на зарубежный рынок, Центр экспорта организует специальные выставки и бизнес-миссии. Участники бизнес-миссии посмотрели, что продается в китайских супермаркетах, сделали анализ цен и вкусовых предпочтений китайцев, узнали все об упаковке товара и особенностях электронной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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