В Ярославле мошенники украли у женщины почти 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-04T16:27:20+03:00

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В полицию Дзержинского района Ярославля обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестные украли с ее банковской карты 183 тысячи рублей. В ходе проверки выяснилось, что потерпевшая разместила в интернете объявление о продаже кровати, вскоре с ней связался потенциальный покупатель и попросил данные ее карты для того, чтоб перевести деньги.

- Женщина сообщила мошенникам конфиденциальные данные, после чего с кредитки были сняты денежные средства, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции напоминают: чтобы уберечь себя от действий мошенников нужно быть бдительными и никому не сообщать пароли от карт и другие личные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU