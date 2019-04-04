2019-04-04T16:10:58+03:00
Общество

Ярославская семья осталась без газа из-за долгов по коммуналке

После визита приставов и газовиков они быстро оплатили задолженность
Екатерина РЯБЦЕВА
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Судебные приставы рассказали паре о решении суда, однако в установленные сроки супруги не исполнили требование/ФОТО: УФССП России по Ярославской областиСудебные приставы рассказали паре о решении суда, однако в установленные сроки супруги не исполнили требование/ФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Ярославская семья не платила за газ и накопила долг в 30 тысяч рублей. Судебные приставы рассказали паре о решении суда, однако в установленные сроки они не исполнили требование. Потом представители власти перешли от слов к делу: вместе с газовиками приехали в квартиру должников и отключили газовое оборудование. Это подействовало! Муж и жена сразу же стали гасить долг. Потом они предоставили квитанции и вернули «голубое топливо» в свое жилье.

Федеральная служба судебных приставов просит ярославцев вовремя платить за коммунальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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