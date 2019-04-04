СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-04T15:49:42+03:00

Александру Зверкову было 62 года

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Ушел из жизни рыбинский журналист Александр Зверков. Он участвовал во многих телевизионных проектах. Одним из самых известных стала программа «Полигон» на телеканале «Альфа», где Зверков являлся автором и ведущим.

Коллеги считали Зверкова, талантливым журналистом и прекрасным человеком.

Известно, что у Александра Зверкова были проблемы со здоровьем. В течение последнего года он работал смотрителем галереи МАRТ.

30 апреля ему исполнилось бы 63 года.

Приносим соболезнования родным и близким покойного.

ИСТОЧНИК KP.RU