2019-04-04T15:03:12+03:00
Происшествия

В Ярославле вор-рецидивист пришел в магазин с игрушечным пистолетом и требовал деньги

Полиция поймала мужчину и выяснила, что ему удалось ограбить еще один магазин
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ночью в один из магазинов Ленинского района зашел мужчина в маске. В руках у него был предмет, похожий на пистолет. Он угрожал продавцу и требовал деньги. Женщина стала кричать и вызвала полицию, подозреваемый испугался и убежал. Сотрудники уголовного розыска нашли человека, который хотел ограбить магазин. Ему 43 года, он уже не раз судим. Видимо, ярославец насмотрелся боевиков, потому что пистолет у него был игрушечный. Выяснилось, что недавно мужчина ограбил еще один магазин.

По факту грабежа возбуждены два уголовных дела. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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