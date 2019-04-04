2019-04-04T14:52:44+03:00
Экономика

Участники открытого чемпионата России по Dota 2 смогут сыграть с командой КБУ на проекте «Стрим хата Дреда»

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«Дом.ru» и команда проекта «Стрим хата Дреда» подготовили сюрприз для участников второго открытого чемпионата России по Dota 2«Дом.ru» и команда проекта «Стрим хата Дреда» подготовили сюрприз для участников второго открытого чемпионата России по Dota 2
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4 апреля стартует киберспортивный онлайн-проект «Стрим хата Дреда». Партнером проекта выступил телеком-оператор «Дом.ru», провайдер самого быстрого домашнего интернета России по версии Speedtest. Следить за трансляцией можно на Twitch-канале DreadzTV.

«Стрим хата Дреда» - это онлайн-проект, в котором известные стримеры собираются вместе и ведут непрерывную трансляцию видео- и настольных игр, бытового процесса и различных челенджей в течение четырех дней. Формат быстро набрал популярность и уже привлек миллионы поклонников киберспорта от Калининграда до Камчатки, шоу организуется в четвертый раз. Зрителей ждут 60 часов стрима, актуальные игры, в том числе Dota 2, нестандартные IRL, любимые многими кукинг стримы. Вести трансляцию будут Андрей Dread Голубев, Ярослав NS Кузнецов, Мисс Марпл и другие популярные стримеры – гости шоу.

«Дом.ru» и команда проекта «Стрим хата Дреда» подготовили сюрприз для участников второго открытого чемпионата России по Dota 2: каждый день среди всех, кто зарегистрировался на турнир, ведущие шоу случайным образом будут выбирать команды, которым и предложат сразиться на стриме против КБУ. Для этого достаточно смотреть трансляцию и после того, как ведущий назовет адрес, отправить на него заявку и свой Steam ID. Кроме того, среди участников чемпионата, будут рандомно разыграны три арканы - предметы высшей степени редкости, которые меняют внешний вид героя, его иконку и визуализацию заклинаний.

Напоминаем, что второй открытый чемпионат России по Dota 2 от «Дом.ru» при поддержке ФКС России проводится с 30 марта по 28 апреля и состоит из 2 онлайн-этапов: групповых отборочных игр и финала, в котором восемь команд поборются за призовой фонд в размере 1 000 000 рублей.

Оставить заявку на участие можно здесь, а задать вопросы организаторам - через чат-канал Discord. Подробнее о чемпионате – на странице Domruchamp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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