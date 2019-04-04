2019-04-04T14:39:42+03:00
Общество

Ярославна установила свой забор на проезжей части и отказывалась его демонтировать

Женщина задумалась после того, как приставы арестовали ее имущество
Екатерина РЯБЦЕВА
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Местная жительница Заволжского района огородила свой частный дом забором, немного «прихватив» городскую землю. Забор касался проезжей части, поэтому городские власти пытались решить ситуацию мирным путем. Однако сделать этого не удалось. Тогда представители пошли в суд, который и вынес окончательное решение – демонтировать часть деревянного забора, которая стояла прямо на дороге. Но и это ни к чему не привело: женщина оказалась очень упрямой и настаивала на своем. После этого судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительного сбора за невыполнение суда. Она проигнорировала и это. Тогда приставы приехали по адресу, описали и арестовали имущество. Наконец-то собственница участка задумалась. Представители власти рассказали ей, что если забор не будет демонтирован, то они сами сделают это и запишут все расходы на нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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