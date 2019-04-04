В Ярославле пройдет акция против объединения Волковского театра

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-04T14:15:59+03:00

Мероприятие «Театр начинается с вешалки, а Первый Русский – с Ярославля» состоится 5 апреля

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В Ярославле состоится акция, которая позволит горожанам высказаться за или против объединения Волковского театра с Александринским. Она будет организована 5 апреля на площади перед театром.

Сегодня Волковский театр – это ярославский бренд. Делать такой серьезный шаг, не учитывая мнение городской общественности – неправильно. Ярославцы и завсегдатаи театральных вечеров придут, чтобы поддержать акцию.

Мероприятие, как и театр, начнется с вешалки. На площади поставят большие стойки и перекладины, на которые все желающие повесят вешалку, чтобы показать, что они против слияния.

Также на площади установят тумбы, где неравнодушные участники акции прочитают стихи.

Завершится акция тремя театральными звонками. После первого и второго акционисты хором зачтут четверостишия о Волковском, а после третьего – замрут, повторив гоголевскую немую сцену. Организаторы надеются, что это заставит заставит всех задуматься о том, что происходит в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU