На видео попало, как подростки в Ярославле прыгают по льдинам
От этого видео у многих замирает сердце. Но, видимо, только не у тех, кто попал в кадр.
Пятеро подростков под прицелом уличной камеры прыгали по льдинам на реке. Судя по кадрам, все происходило в районе центрального пляжа на Которосли. Ребята перепрыгивали с одной льдины на другую. Видимо, в этот раз все закончилось благополучно. Но никому не советуем повторять такие опасные трюки.
Напомним, 1 апреля на лед Которосли выходили два парня. Они зачем-то пробивали палкой ледяные глыбы. Молодых людей заметили спасатели, подплыли к ним на аэролодке «Пиранья» и потребовали вернуться на берег.
Подростки на льдинах. Которосль. 03.04.19. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru
ИСТОЧНИК KP.RU