На видео попало, как подростки в Ярославле прыгают по льдинам

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-04T14:07:20+03:00

В ярославле подростки прыгали по льдинам. Фото: стоп-кадр с видео "Ярнет".

Изменить размер текста: A A

От этого видео у многих замирает сердце. Но, видимо, только не у тех, кто попал в кадр.

Пятеро подростков под прицелом уличной камеры прыгали по льдинам на реке. Судя по кадрам, все происходило в районе центрального пляжа на Которосли. Ребята перепрыгивали с одной льдины на другую. Видимо, в этот раз все закончилось благополучно. Но никому не советуем повторять такие опасные трюки.

Напомним, 1 апреля на лед Которосли выходили два парня. Они зачем-то пробивали палкой ледяные глыбы. Молодых людей заметили спасатели, подплыли к ним на аэролодке «Пиранья» и потребовали вернуться на берег.

Подростки на льдинах. Которосль. 03.04.19. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU