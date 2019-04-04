2019-04-04T13:31:47+03:00
Происшествия

На Волжской набережной упала секция металлического забора

Инцидент попал на видео [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На набережной в Ярославле упала секция забора. Фото: стоп кадр с видео "Ярнет".На набережной в Ярославле упала секция забора. Фото: стоп кадр с видео "Ярнет".
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На Волжской набережной в Ярославле, в районе речного вокзала, упала секция металлического ограждения. Происшествие случилось 3 апреля на верхнем ярусе набережной. Сразу за забором здесь крутой склон вниз. Только чудом никто не пострадал.

Момент падения забора попал на камеру уличного наблюдения. На записи видно, что за секунду до ЧП к забору подошли двое молодых людей и облокотились на ограждение. Видимо, забор не выдержал и повалился. К счастью, молодые люди успели отскочить.

В мэрии сообщили, что сразу после инцидента ограждение установили обратно на место.

Упала секция забора на Волжской набережной. 03.04.19..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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