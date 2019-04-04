В городе начался танцевальный фестиваль «Ярославская весна»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-04T12:02:34+03:00

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Вчера, 3 апреля, во Дворце культуры имени Добрынина прошло открытие Всероссийского конкурса «Ярославская весна 2019». Всего с 3 по 6 апреля на нашей сцене выступят 52 коллектива из 21 российского города. Этот весенний фестиваль проходит в городе с 2004 года. За это время на сцене ДК побывало уже более 160 танцевальных коллективов со всей страны. Среди организаторов – российский дом народного творчества им. Поленова, управление культуры мэрии Ярославля, Детская школа искусств им. М.А. Балакирева, Дворец культуры им. А.М. Добрынина, Дом культуры «Красный Перекоп» и департамент образования мэрии.

«Ярославская весна» – это не только про выступления. Во время фестиваля пройдут мастер-классы известных хореографов из Орла, Казани, Тюмени, Омска и Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU