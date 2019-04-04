Бывший губернатор Ярославской области Ястребов отметился в самом низу рейтинга власти

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-04T11:56:06+03:00

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«Давыдов.Индекс» опубликовал рейтинг власти федеральных политиков и чиновников за март 2019 года. В нем отметились сразу двое бывших ярославцев – бывший губернатор Сергей Ястребов, который перешел на работу замминистра природных ресурсов России и бывший руководитель регионального МЧС, а ныне заместитель министра МЧС Павел Барышев. Ястребов отметился в самом низу рейтинга. Он с несколькими другими политиками и чиновниками разделяет места с 443 по 457 из 500. Павел Барышев оказался в середине рейтинга – на 209-216 местах.

- Слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач, - пояснили составители рейтинга.

Напомним, в Ярославле кипит своя политическая жизнь. Например, заявление об уходе из муниципалитета написал депутат от КПРФ Георгий Колпаков.

ИСТОЧНИК KP.RU