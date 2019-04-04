В Ярославле началась борьба с подъездными грызунами

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-04T11:01:32+03:00

Специалисты обработали все специальным веществом, а еще заделали дыры, чтобы грызуны не смогли попасть в подъезд Фото: Мэрия Ярославля

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Каждый месяц в Ярославле проходит дезинфекция от грызунов в жилых домах. Вчера, 3 апреля, специалисты приехали по обращению местного жителя на улицу Бабича в Дзержинском районе. Мужчина жаловался на то, что в подвале развелось слишком много крыс.

Дезинфекционная служба приехала и обработала все специальным веществом, а еще заделала дыры, чтобы грызуны не смогли попасть в подъезд.

— Для травли грызунов используются вещества четвёртого класса токсичности, любой яд обладает накопительным эффектом, поэтому, чтобы грызун погиб, необходимо применить летальную дозу, — поделилась дератизатор Марина Зузлаева.

Такая процедура проходит раз в месяц во всех жилых домах Ярославля. Управляющие компании также могут проводить внеплановые обработки, если к ним обращаются жильцы.

ИСТОЧНИК KP.RU