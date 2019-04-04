2019-04-04T10:28:55+03:00
Общество

Осужденные исправительной колонии подарили спортивно-адаптивной школе деревянные скамейки

Там прошли соревнования по плаванию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Лавочки изготовили в деревообрабатывающем цехе исправительной колонии №1/ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиЛавочки изготовили в деревообрабатывающем цехе исправительной колонии №1/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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В Ярославле в спортивно-адаптивной школе состоялся чемпионат по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В соревнованиях участвовали более 50 спортсменов Ивановской и Ярославской областей. Они плавали вольным стилем, на спине, баттерфляем, брассом и в комплексном плавании.

Лучшие спортсмены получили кубки УФССИН по Ярославской области.

Перед соревнованиями сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний подарили для ребят, занимающихся в спортивной школе 2 спортивные скамейки. Их изготовили в деревообрабатывающем цехе исправительной колонии №1. Их изготавливали почти двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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