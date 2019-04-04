В Ярославской области двое мужчин отомстили знакомому и сожгли его дачу за 1,5 миллиона рублей
Подозреваемых задержали
Дача и беседка в Пошехонском районе сгорели дотлаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пошехонском районе загорелась дача. Полицейские выяснили, что это не просто случайность и злой рок, а самый настоящий поджог. Ущерб составил огромную сумму – более 1,5 миллиона рублей. Поджигателями оказались двое мужчин – 1990 и 1988 годов рождения. Они рассказали, что в тот день выпивали, а потом им пришла в голову мысль о мести. Жители долгое время конфликтовали с хозяином дачного дома. Они приехали на такси в село и подожгли дом и беседку. Все полностью выгорело. По факту поджога возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Они могут оказаться за решеткой на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU