2019-04-04T11:12:54+03:00
Происшествия

В Ярославской области двое мужчин отомстили знакомому и сожгли его дачу за 1,5 миллиона рублей

Подозреваемых задержали
Екатерина РЯБЦЕВА
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Дача и беседка в Пошехонском районе сгорели дотлаДача и беседка в Пошехонском районе сгорели дотлаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пошехонском районе загорелась дача. Полицейские выяснили, что это не просто случайность и злой рок, а самый настоящий поджог. Ущерб составил огромную сумму – более 1,5 миллиона рублей. Поджигателями оказались двое мужчин – 1990 и 1988 годов рождения. Они рассказали, что в тот день выпивали, а потом им пришла в голову мысль о мести. Жители долгое время конфликтовали с хозяином дачного дома. Они приехали на такси в село и подожгли дом и беседку. Все полностью выгорело. По факту поджога возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Они могут оказаться за решеткой на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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