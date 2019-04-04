Двое пострадавших: в Ярославле иномарка наехала на грузовик с включенной аварийкой

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-04T08:37:32+03:00

В ДТП на Московском проспекте в Ярославле пострадали двое человек. Фото УМВД по ЯО

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Вчера, 3 апреля около полдвенадцатого ночи на Московском проспекте в районе дома №163 произошла жуткая авария. По предварительной информации 53-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Рено Логан», наехал на стоящий на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией грузовой автомобиль «Мерседес Актрос» с полуприцепом.

В результате ДТП госпитализированы с травмами наехавший на грузовик водитель иномарки и пассажир «Рено Логан» 44-летний мужчина. Автомобиль после аварии превратился в груду мятого железа.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU