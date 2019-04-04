2019-04-04T08:37:32+03:00
Происшествия

Двое пострадавших: в Ярославле иномарка наехала на грузовик с включенной аварийкой

ГИБДД проводит проверку по факту данного ДТП
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В ДТП на Московском проспекте в Ярославле пострадали двое человек. Фото УМВД по ЯОВ ДТП на Московском проспекте в Ярославле пострадали двое человек. Фото УМВД по ЯО
Изменить размер текста:

Вчера, 3 апреля около полдвенадцатого ночи на Московском проспекте в районе дома №163 произошла жуткая авария. По предварительной информации 53-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Рено Логан», наехал на стоящий на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией грузовой автомобиль «Мерседес Актрос» с полуприцепом.

В результате ДТП госпитализированы с травмами наехавший на грузовик водитель иномарки и пассажир «Рено Логан» 44-летний мужчина. Автомобиль после аварии превратился в груду мятого железа.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Дагестана хотят назвать одну из своих улиц в честь ярославского хоккеиста Ивана Ткаченко
На Волжской набережной упала секция металлического забора
В городе начался танцевальный фестиваль «Ярославская весна»
Бывший губернатор Ярославской области Ястребов отметился в самом низу рейтинга власти
Ярославские школьники сходили в Волковский театр, чтобы познакомиться с закулисными профессиями
Депутат-коммунист написал заявление об уходе из муниципалитета Ярославля
В Ярославле началась борьба с подъездными грызунами
Осужденные исправительной колонии подарили спортивно-адаптивной школе деревянные скамейки
В Ярославской области двое мужчин отомстили знакомому и сожгли его дачу за 1,5 миллиона рублей
Сын раздавленной ледяной глыбой в Ярославле женщины отвез маму в реабилитационный центр