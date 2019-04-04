2019-04-04T09:06:35+03:00
Общество

Сын раздавленной ледяной глыбой в Ярославле женщины отвез маму в реабилитационный центр

Сделать это удалось благодаря помощи всех неравнодушных к их беде людей
Мария СОКОЛОВА
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Сейчас пострадавшая от схода снега ярославна находится в реабилитационном центре, но ее родным по-прежнему нужна помощь. Фото ВКонтакте/Группа поддержки Марины ТетерюковойСейчас пострадавшая от схода снега ярославна находится в реабилитационном центре, но ее родным по-прежнему нужна помощь. Фото ВКонтакте/Группа поддержки Марины Тетерюковой
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Денис Тетерюков сообщил в соцсетях, что вчера, 3 апреля, они забрали пострадавшую 1 февраля 2019 года от схода снега со здания на Большой Октябрьской, дом №55 Марину Тетерюкову из Соловьевской больницы и отвезли на реанимобиле в подмосковный центр «Три Сестры». Сын оплатил пока 21 день - это минимальный срок пребывания в реабилитационном центре.

Марина Тетерюкова получила тяжелейшие травмы: перелом позвоночника с повреждением спинного мозга, переломы ребер с повреждением легкого, перелом рукоятки грудины. Сейчас она не чувствует ничего ниже груди и прикована к кровати.

Ухаживающие за женщиной сыновья и муж верят, что у их мамы и жены есть шанс встать на ноги.

- Маме необходима дорогостоящая реабилитация, - обращается Денис к ярославцам в соцсетях. - Стоимость реабилитации на 3 месяца в центре стоит 1890000 руб., у нас нет таких денег. Мы просим вашей помощи. Мы надеемся на лучшее. Мы создали группу помощи в ВКонтакте. В ней все подробности. Любая ваша помощь очень важна. Огромное спасибо тем, кто уже помог. Огромное спасибо тем, кто поддерживает и верит вместе с нами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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