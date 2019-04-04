Сын раздавленной ледяной глыбой в Ярославле женщины отвез маму в реабилитационный центр
Денис Тетерюков сообщил в соцсетях, что вчера, 3 апреля, они забрали пострадавшую 1 февраля 2019 года от схода снега со здания на Большой Октябрьской, дом №55 Марину Тетерюкову из Соловьевской больницы и отвезли на реанимобиле в подмосковный центр «Три Сестры». Сын оплатил пока 21 день - это минимальный срок пребывания в реабилитационном центре.
Марина Тетерюкова получила тяжелейшие травмы: перелом позвоночника с повреждением спинного мозга, переломы ребер с повреждением легкого, перелом рукоятки грудины. Сейчас она не чувствует ничего ниже груди и прикована к кровати.
Ухаживающие за женщиной сыновья и муж верят, что у их мамы и жены есть шанс встать на ноги.
- Маме необходима дорогостоящая реабилитация, - обращается Денис к ярославцам в соцсетях. - Стоимость реабилитации на 3 месяца в центре стоит 1890000 руб., у нас нет таких денег. Мы просим вашей помощи. Мы надеемся на лучшее. Мы создали группу помощи в ВКонтакте. В ней все подробности. Любая ваша помощь очень важна. Огромное спасибо тем, кто уже помог. Огромное спасибо тем, кто поддерживает и верит вместе с нами.
ИСТОЧНИК KP.RU