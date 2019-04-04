Ярославец любит выпить, и потому прописывал к себе иностранцев

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-04T08:22:07+03:00

Ярославец, чтобы раздобыть денег на спиртное, прописывал к себе иммигрантов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За такой способ заработка ему грозит теперь до 3 лет лишения свободы

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Прокуратурой Красноперекопского района Ярославля направлено в суд уголовное дело, расследованное органами дознания МВД России.

Следствием установлено, что ранее не судимый, нигде не работающий, но весьма злоупотребляющий спиртными напитками, 42-летний местный житель за 5 месяцев 2018 года ради денег на приобретение спиртных напитков зарегистрировал в своей квартире 10 иностранцев, каждый из которых платил ему за это по 1 000 рублей. По словам обвиняемого, иммигранты сами находили его то во время прогулки на улице, то по мобильному телефону.

Тем самым мужчина лишил соответствующие государственные органы возможности осуществить контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета и за их передвижением на территории Российской Федерации, что способствует незаконному пребыванию на территории нашей страны иностранных граждан, в том числе склонных к совершению террористических актов и распространению идей экстремизма.

Обвиняемый привлечен к уголовной ответственности за совершение 5 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В соответствии с санкцией указанной статьи ему грозит до 3 лет лишения свободы за каждый из эпизодов фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красноперекопский районный суд Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU