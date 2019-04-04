2019-04-04T07:26:09+03:00
Общество

В Ярославле хотят создать детский реабилитационный центр

Для этого используют недостроенный обсервационный корпус областного перинатального центра
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В Ярославской области хотят создать реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.В Ярославской области хотят создать реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня в Ярославской области есть большая потребность в создании реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья от ноля до трех лет, уверены в региональном департаменте здравоохранения и фармации.

– Планируем использовать для этого недостроенный обсервационный корпус областного перинатального центра, - сообщил его директор Руслан Саитгареев. - Это двухэтажное здание с техническим этажом. Общая площадь – более 1200 квадратных метров. Здесь можно открыть 30 круглосуточных коек, обеспечить 100 амбулаторных посещений в смену. Предполагаемая стоимость завершения строительства составит 300 миллионов рублей.

Данный объект уже включен в региональную целевую программу «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области». На этот год предусмотрены ассигнования на проведение работ по проектированию в размере 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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