В деле о пытках в ярославской ИК-1 еще трое потерпевших и новые обвиняемые

СЕГОДНЯ 20:32 2019-04-03T20:32:41+03:00

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Хасима Муртазалиева и еще двоих заключенных, имена которых пока не разглашаются, 27 декабря 2016 года привезли вместе с этапом осужденных в колонию №1 Ярославля. Вновь прибывших сразу же избили сотрудники колонии. В прошлом году на фоне пыточного скандала, который разгорелся после публикации видео пыток в ярославских колониях, СУ СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников ИК-1. Это Максим Яблоков, обвиняемый по делу о пытках Евгения Макарова а также фсиновцы Владислав Писаревский и Роман Оныпа.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст.286 УК РФ) и объединении этого дела с основным уголовным делом о пытках в колониях Ярославля.

- Все сотрудники полностью признают свою вину по всем трём потерпевшим, - сказала адвокат фонда «Общественный вердикт», представляющая интересы Хасима Муртазалиева Ирина Бирюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU