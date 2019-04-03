2019-04-03T19:17:58+03:00
Общество

Ярославские общественники собрали 6 тысяч подписей против объединения Первого русского с Александринкой

Сделать это они сумели за 3 дня
Мария СОКОЛОВА
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Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин пообещал, что обращение против объединения театров направят в Администрацию Президента и Правительство России.Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин пообещал, что обращение против объединения театров направят в Администрацию Президента и Правительство России.Фото: Правительство Ярославской области
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Обращение о сохранении нынешнего статуса Волковского театра подписали почетные граждане Ярославля и Ярославской области, Герои России, лидеры общественного мнения, депутаты областной Думы и муниципалитета, руководители и коллективы крупнейших предприятий, образовательных и культурных учреждений, общественных объединений, члены общественных палат и просто неравнодушные граждане.

– Новость об объединении театров взбудоражила жителей региона, – отметил председатель региональной Общественной палаты Сергей Березкин. – Это решение принимали скоропалительно, без обсуждения с общественностью. Хотя по такому резонансному вопросу обязательно нужно было посоветоваться с гражданами. И ярославцы отреагировали. В пятницу под обращением против реорганизации было поставлено 3 тысячи подписей, мы их направили губернатору. Однако люди продолжали приходить к нам в Общественную палату, поэтому мы не прекратили сбор подписей. За понедельник-вторник обращение поддержали еще около 3 тысяч человек. Мы направим все подписи в администрацию Президента и Правительство России.

Сергей Березкин подчеркнул: многие ярославцы выступают за сохранение самостоятельности театра, потому что рассматривают Волковский как исторический и культурный символ региона. Им очень важно, чтобы он сохранился здесь, был самодостаточным и самостоятельным.

Напомним, сейчас действие постановления временно приостановлено решением премьер-министра Дмитрия Медведева. На 8 апреля назначено обсуждение темы на заседании Союза театральных деятелей России. Между тем, ярославцы готовы и на более радикальные шаги для сохранения самобытности Первого русского. В частности, КПРФ заявило о намерении провести митинг против объединения театров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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