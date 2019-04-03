2019-04-03T18:06:24+03:00
Происшествия

В Ярославле из заточения спасли ребенка с собакой

В квартире захлопнулась дверь, пришлось вызывать спасателей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле спасатели помогли ребенку и собаке. Фото: ЦГЗ Ярославля.В Ярославле спасатели помогли ребенку и собаке. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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3 апреля спасателям Центра гражданской защиты Ярославля пришлось вызволять из заточения ребенка и собаку.

- Полуторагодовалый малыш закрыл блокиратор замка, пока мама вышла на минутку выкинуть мусор, - пояснили в пресс-службе ЦГЗ.

Вся работа по освобождении узников заняла около минуты. После этого мама, наконец, смогла успокоить плачущего сына и лаявшего пса.

Спасатели напомнили, если в доме есть маленький ребенок или пожилой человек, лучше снять блокираторы и щеколды с дверей, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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