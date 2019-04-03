В Ярославле из заточения спасли ребенка с собакой
В квартире захлопнулась дверь, пришлось вызывать спасателей
В Ярославле спасатели помогли ребенку и собаке. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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3 апреля спасателям Центра гражданской защиты Ярославля пришлось вызволять из заточения ребенка и собаку.
- Полуторагодовалый малыш закрыл блокиратор замка, пока мама вышла на минутку выкинуть мусор, - пояснили в пресс-службе ЦГЗ.
Вся работа по освобождении узников заняла около минуты. После этого мама, наконец, смогла успокоить плачущего сына и лаявшего пса.
Спасатели напомнили, если в доме есть маленький ребенок или пожилой человек, лучше снять блокираторы и щеколды с дверей, чтобы не оказаться в подобной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU