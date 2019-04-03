2019-04-03T18:02:04+03:00
Общество

Ярославна зарезала сожителя кухонным ножом, находясь в невменяемом состоянии

Признаки психического расстройства наблюдаются у нее до сих пор
Мария СОКОЛОВА
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32-летняя ярославна зарезала гражданского мужа, находясь в невменяемой состоянии.32-летняя ярославна зарезала гражданского мужа, находясь в невменяемой состоянии.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Следственным отделом по Дзержинскому району Ярославля регионального СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы.

По данным следствия, в конце декабря 2018 года, женщина, находясь в квартире одного из домов по улице Блюхера, распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. Во время горячительных возлияний между гражданскими супругами произошел конфликт, в результате которого женщина, вооружившись кухонным ножом, нанесла сожителю не менее 5 ударов по телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Проведенной в ходе расследования по уголовному делу стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизой установлен факт нахождения женщины в момент совершения преступления в состоянии невменяемости. В соответствии с выводами комиссии экспертов, она и в настоящее нуждается в принудительном лечении.

- В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для решения вопроса о применении в отношении женщины рекомендованной принудительной меры медицинского характера, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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