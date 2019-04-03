2019-04-03T17:35:10+03:00
Общество

Жителю Рыбинска светит два года за уклонение от службы в армии

Молодой человек несколько лет игнорировал приходящие ему повестки
Полина ЗАЙЦЕВА
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Законных оснований для уклонения от службы у парня не было.Законных оснований для уклонения от службы у парня не было.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту уклонения от службы в армии 23-летнего местного жителя. Установлено, что молодой человек бросил учебу и во время призывов в период с 2017 по 2018 год игнорировал приходящие ему повестки.

- Юноша уклонялся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Городской прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов дела в следственные органы.

Теперь на парня заведено уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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