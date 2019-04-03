Жителю Рыбинска светит два года за уклонение от службы в армии
В Рыбинске прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту уклонения от службы в армии 23-летнего местного жителя. Установлено, что молодой человек бросил учебу и во время призывов в период с 2017 по 2018 год игнорировал приходящие ему повестки.
- Юноша уклонялся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Городской прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов дела в следственные органы.
Теперь на парня заведено уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU