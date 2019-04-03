2019-04-03T17:34:46+03:00
Общество

В Ярославле в этом году на ремонт Добрынинского моста потратят 250 миллионов рублей

Деньги на капремонт путепровода даст федеральный бюджет
Мария СОКОЛОВА
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Капремонт моста, соединяющего центр Ярославля с Брагино, только в этом году станет в 250 миллионов рублей.Капремонт моста, соединяющего центр Ярославля с Брагино, только в этом году станет в 250 миллионов рублей.Фото: Правительство Ярославской области
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Добрынинский мост протяженностью 601 метр построен в 1985 году. Он обеспечивает транспортное сообщение центральной части Ярославля с промышленным и жилым секторами Дзержинского района.

В начале 2019 года было проведено обследование конструкций путепровода. По результатам предварительной экспертизы и контрольных обмеров с использованием спецтехники установлено, что мост находится в предаварийном состоянии. Сейчас на двух его крайних полосах введено временное ограничение движения.

Реализация проекта капремонта стала возможной благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина.

– Контракт на капитальный ремонт сооружения двухлетний. Вопрос выделения федерального финансирования на 2020 год прорабатывается, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства области Евгений Моисеев.

Проект предусматривает замену деформационных швов, перильных ограждений и освещения, укрепление пролетных строений. Возле жилых домов со стороны Ленинского района будут установлены шумозащитные экраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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