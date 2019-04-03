2019-04-03T16:41:24+03:00
Общество

В Ярославль пришла настоящая весна! Погода на 4 апреля

Солнышко спрячется, но воздух будет по-настоящему весенний
Екатерина РЯБЦЕВА
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Завтра, 4 апреля, в городе наконец-то потеплеет. Будет от +6 до +11 градусов – настоящий апрель. Однако солнышко, как обещают синоптики, спрячется. Но, несмотря на переменную облачность, воздух в Ярославле стоит по-настоящему весенний. Ночью по-прежнему наступают заморозки: от -2 до -7 градусов. Ветер северо-восточный: 2-7 метра в секунду. Дождя или снега пока не ожидается. Видимость будет хорошая: 7000-9000 метров. После ночного «минуса» будьте аккуратнее на дорогах. Всем весны и легких курток!

ИСТОЧНИК KP.RU

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