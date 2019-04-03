2019-04-03T16:22:34+03:00
Общество

В Ярославской области женщины отказывались переезжать из аварийного дома в предоставленную квартиру

Они сопротивлялись до тех пор, пока на пороге не появились судебные приставы
Екатерина РЯБЦЕВА
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Местная администрация предоставила жительницам квартиру, однако они не спешили переезжать и ждали, что им дадут жилье «получше»/ФОТО: УФССП России по Ярославской областиМестная администрация предоставила жительницам квартиру, однако они не спешили переезжать и ждали, что им дадут жилье «получше»/ФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Судебные приставы Некоузского района выселили двух женщин, которые проживали в аварийном доме. Находиться в ветхом здании было опасно. Местная администрация предоставила жительницам квартиру, однако они не спешили переезжать и ждали, что им дадут жилье «получше». Власти обратились с иском в суд о выселении непослушных дам. Судебные приставы приехали по адресу и пообщались с женщинами. Беседа пошла им на пользу: жительницы ветхого дома быстро и добровольно собрали вещи и переехали. С новосельем их!

ИСТОЧНИК KP.RU

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