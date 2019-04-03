В Ярославле мужчина нашёл кредитку и потратил с неё 17 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-03T15:48:40+03:00

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В полицию Ярославля обратился местный житель, который потерял банковскую карту. Мужчина рассказал, что с его кредитки совершаются покупки в различных магазинах города.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый местный житель, который воспользовался найденой картой с функцией бесконтактной оплаты и потратил с нее 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции напоминают, что о преступлениях нужно сообщать при первой возможности. Чем раньше вы оставите заявление, тем больше будет шансов поймать преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU