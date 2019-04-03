В Ярославле мужчина нашёл кредитку и потратил с неё 17 тысяч рублей
В полицию Ярославля обратился местный житель, который потерял банковскую карту. Мужчина рассказал, что с его кредитки совершаются покупки в различных магазинах города.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый местный житель, который воспользовался найденой картой с функцией бесконтактной оплаты и потратил с нее 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции напоминают, что о преступлениях нужно сообщать при первой возможности. Чем раньше вы оставите заявление, тем больше будет шансов поймать преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU