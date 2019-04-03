Большой пожар на «пятерке»: в Ярославле сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-03T15:48:21+03:00

В соцсетях появились слухи, что человек без определенного места жительства был внутри/ФОТО: Анна Дмитриева

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В Ярославле на Углической улице загорелся двухэтажный деревянный дом. Пожарные получили сообщение о возгорании примерно в час дня. На место происшествия выехало 8 единиц техники и 30 человек личного состава.

В три часа дня открытый огонь был почти ликвидирован.

Дом не жилой и расселенный, эвакуации не было, но в соцсетях появились слухи, что человек без определенного места жительства был внутри. Возможно, он выпрыгнул из окна.

Фотографии пожара появились в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте. В комментариях появились первые предположения о причинах пожара.

– Строители уже давно заждались, когда место освободится, – пишут пользователи.

В Ярославле горит дом.ВИДЕО: Всеволод Чижов

ИСТОЧНИК KP.RU