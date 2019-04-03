Большой пожар на «пятерке»: в Ярославле сгорел деревянный дом
В Ярославле на Углической улице загорелся двухэтажный деревянный дом. Пожарные получили сообщение о возгорании примерно в час дня. На место происшествия выехало 8 единиц техники и 30 человек личного состава.
В три часа дня открытый огонь был почти ликвидирован.
Дом не жилой и расселенный, эвакуации не было, но в соцсетях появились слухи, что человек без определенного места жительства был внутри. Возможно, он выпрыгнул из окна.
Фотографии пожара появились в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте. В комментариях появились первые предположения о причинах пожара.
– Строители уже давно заждались, когда место освободится, – пишут пользователи.
В Ярославле горит дом.ВИДЕО: Всеволод Чижов
ИСТОЧНИК KP.RU