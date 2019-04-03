2019-04-03T15:48:21+03:00
Происшествия

Большой пожар на «пятерке»: в Ярославле сгорел деревянный дом

Открытый огонь ликвидировали 30 пожарных [видео]
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
В соцсетях появились слухи, что человек без определенного места жительства был внутри/ФОТО: Анна ДмитриеваВ соцсетях появились слухи, что человек без определенного места жительства был внутри/ФОТО: Анна Дмитриева
Изменить размер текста:

В Ярославле на Углической улице загорелся двухэтажный деревянный дом. Пожарные получили сообщение о возгорании примерно в час дня. На место происшествия выехало 8 единиц техники и 30 человек личного состава.

В три часа дня открытый огонь был почти ликвидирован.

Дом не жилой и расселенный, эвакуации не было, но в соцсетях появились слухи, что человек без определенного места жительства был внутри. Возможно, он выпрыгнул из окна.

Фотографии пожара появились в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте. В комментариях появились первые предположения о причинах пожара.

– Строители уже давно заждались, когда место освободится, – пишут пользователи.

В Ярославле горит дом.ВИДЕО: Всеволод Чижов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле из заточения спасли ребенка с собакой
Ярославна зарезала сожителя кухонным ножом, находясь в невменяемом состоянии
Жителю Рыбинска светит два года за уклонение от службы в армии
В Ярославле в этом году на ремонт Добрынинского моста потратят 250 миллионов рублей
В Ярославль пришла настоящая весна! Погода на 4 апреля
В Ярославской области женщины отказывались переезжать из аварийного дома в предоставленную квартиру
В Рыбинске собираются объединить больницы №1 и №6
В Ярославле мужчина нашёл кредитку и потратил с неё 17 тысяч рублей
Росгвардия зовет ярославцев на работу: кто требуется и сколько заплатят
В Ярославской области двое мужчин ограбили 11 строек
В субботу пройдет акция поддержки киноклуба «Нефть», который был обесточен во время премьеры фильма о Ярославле
На кинотеатре «Победа» в Ярославле требуют поменять вывеску
В рыбинской школе детям предложили ходить в туалеты без дверей
В Ярославской области из аварийного жилья расселят больше 6 тысяч человек
Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с тремя пострадавшими в Тутаеве