В Рыбинске собираются объединить больницы №1 и №6

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-03T16:23:47+03:00

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В Рыбинске собираются объединить две больницы. Постановление об этом, датированное 2 апреля, появилось в Государственной эталонной базе данных правовых актов Ярославской области.

Объединить предполагается городскую больницу №1 и больницу №6. Обе расположены по соседству на улице Солнечной. Объединенное учреждение будет работать под вывеской «Рыбинская городская больница №1».В документе поясняется, что реорганизация проходит для повышения эффективности управления и рационального использования бюджетных средств.

В областном департаменте здравоохранения пояснили, что пока это только планы. Но, если организация и произойдет, то она будет носить формальный, юридический характер. Для пациентов практически ничего не поменяется. Наоборот, у них появятся дополнительные возможности для обследований и лечения. В частности, власти строят планы по созданию на базе объединенных больниц единого эндоскопического центра для жителей Рыбинска и района, который будет работать в две смены и иметь все необходимое эндоскопическое оборудование в том объеме, который позволит оказывать качественную медицинскую помощь в максимально короткие сроки, а также единого амбулаторного онкологического центра.

- В центре жители получат возможность в максимально короткие сроки проходить обследование при подозрении на онкозаболевание, а также в условиях дневного стационара при данном центре будут максимально расширены возможности для проведения химиотерапии, чтобы население могло получать лечение онкологических и гематологических заболеваний по месту жительства. Данный вопрос прорабатывается с главными внештатными специалистами департамента по онкологии, - добавили в департаменте.

Также есть намерение организовать здесь отделение эндоваскулярных вмешательств для жителей Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов. В данном отделении будут выполняться операции по стентированию пациентам с диагнозом "острый коронарный синдром" и выполняться в плановом порядке коронарография пациентам страдающим ИБС. В настоящее время данные услуги жители получают в областном центре.

Предполагается, что объединение пройдет до 1 сентября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU