Росгвардия зовет ярославцев на работу: кто требуется и сколько заплатят
Батальон полиции вневедомственной охраны по Ярославлю войск Национальной гвардии России объявил о наборе кандидатов на службу на вакантные должности «Полицейский» и «Полицейский (водитель)».
Сотрудникам обещают зарплату от 24 до 29 тысяч рублей, оплачиваемый отпуск протяженностью 40 дней, дополнительные отпуска, бесплатное медобслуживание и другие преференции.
Претендовать на места могут ярославцы не старше 35 лет, с образованием не ниже среднего (полного) и отсутствием судимостей, в том числе, погашенных.
Узнать подробнее о наборе сотрудников можно в информационных материалах в группе ярославской Росгвардии в сети «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU