Росгвардия зовет ярославцев на работу: кто требуется и сколько заплатят

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-03T15:06:24+03:00

В ведомстве требуются сотрудники на две вакансии

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Батальон полиции вневедомственной охраны по Ярославлю войск Национальной гвардии России объявил о наборе кандидатов на службу на вакантные должности «Полицейский» и «Полицейский (водитель)».

Сотрудникам обещают зарплату от 24 до 29 тысяч рублей, оплачиваемый отпуск протяженностью 40 дней, дополнительные отпуска, бесплатное медобслуживание и другие преференции.

Претендовать на места могут ярославцы не старше 35 лет, с образованием не ниже среднего (полного) и отсутствием судимостей, в том числе, погашенных.

Узнать подробнее о наборе сотрудников можно в информационных материалах в группе ярославской Росгвардии в сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU