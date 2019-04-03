2019-04-03T15:06:24+03:00
Общество

Росгвардия зовет ярославцев на работу: кто требуется и сколько заплатят

В ведомстве требуются сотрудники на две вакансии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Батальон полиции вневедомственной охраны по Ярославлю войск Национальной гвардии России объявил о наборе кандидатов на службу на вакантные должности «Полицейский» и «Полицейский (водитель)».

Сотрудникам обещают зарплату от 24 до 29 тысяч рублей, оплачиваемый отпуск протяженностью 40 дней, дополнительные отпуска, бесплатное медобслуживание и другие преференции.

Претендовать на места могут ярославцы не старше 35 лет, с образованием не ниже среднего (полного) и отсутствием судимостей, в том числе, погашенных.

Узнать подробнее о наборе сотрудников можно в информационных материалах в группе ярославской Росгвардии в сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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