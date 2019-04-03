В Ярославской области двое мужчин ограбили 11 строек

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-03T15:04:15+03:00

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В Ярославской области из строящегося дома пропали строительные материалы. Хозяин имущества сообщил об этом в полицию. Сумма ущерба составила больше 60 тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли двоих подозреваемых. 40-летний и 38-летний мужчины не раз привлекались к уголовной отвественности. Они рассказали, что совершили 11 краж из недостроенных домов и бытовок. Грабители брали инструменты и строительные материалы и увозили их на такси. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, совершали ли они еще какие-нибудь преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU