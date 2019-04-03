В субботу пройдет акция поддержки киноклуба «Нефть», который был обесточен во время премьеры фильма о Ярославле

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-03T14:31:04+03:00

В МЧС рассказали, что причиной срыва сеансов стало возгорание в электрощитовой

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В субботу, 6 апреля, в Ярославле пройдет акция поддержки киноклуба «Нефть». Горожане придут к зданию ДК «Нефтяник», чтобы «обнять» клуб.

Организаторы «Нефти» решили провести такую акцию после того, как 1 апреля в баре, зале и кинобудке пропал свет и отменили сеансы документального фильма о нашем городе «Мы объявляем вам Весну!». Премьеру картины удалось увидеть лишь некоторым ярославцам, но она прошла при свечах.

– В 10:38 утра в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании по адресу: Московский проспект, 92. Там вспыхнула электропроводка в щитке, – рассказали в пресс-службе МЧС. – Никто не пострадал.

Еще один вызов службы случился уже вечером, во время мероприятия. Администрация ДК потребовала провести повторную проверку. К этому моменту свет в зале так и не появился.

Акция в поддержку киноклуба начнется в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU