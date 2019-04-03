В субботу пройдет акция поддержки киноклуба «Нефть», который был обесточен во время премьеры фильма о Ярославле
В субботу, 6 апреля, в Ярославле пройдет акция поддержки киноклуба «Нефть». Горожане придут к зданию ДК «Нефтяник», чтобы «обнять» клуб.
Организаторы «Нефти» решили провести такую акцию после того, как 1 апреля в баре, зале и кинобудке пропал свет и отменили сеансы документального фильма о нашем городе «Мы объявляем вам Весну!». Премьеру картины удалось увидеть лишь некоторым ярославцам, но она прошла при свечах.
– В 10:38 утра в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании по адресу: Московский проспект, 92. Там вспыхнула электропроводка в щитке, – рассказали в пресс-службе МЧС. – Никто не пострадал.
Еще один вызов службы случился уже вечером, во время мероприятия. Администрация ДК потребовала провести повторную проверку. К этому моменту свет в зале так и не появился.
Акция в поддержку киноклуба начнется в 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU