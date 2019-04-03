2019-04-03T13:54:08+03:00
Общество

На кинотеатре «Победа» в Ярославле требуют поменять вывеску

Ситуацию обсудили на заседании комиссии муниципалитета
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Власти требуют поменять вывеску на кинотеатре и одновременно торговом центре «Победа» в Дзержинском районе. Об этом на заседании комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью сообщил председатель муниципалитета Артур Ефремов. Он сообщил, что со слов предпринимателей, торгующих там, буквы на вывеске надо уменьшить в два-три раза.

- В целом вывеска смотрится органично, а у предпринимателей финансовая ситуация сложная. Там уже собираются активные представители обращаться в мэрию. Я так понимаю, не только они получили такие предписания. Может, стоит рассмотреть для них согласование размеров. Для чего уменьшать? – поинтересовался он у представителей мэрии.

Заместитель мэра Алексей Торопов пояснил, что пока основная работа по наведению порядка в сфере вывесок проводилась в хоне ЮНЕСКО. Сейчас то же самое запланировано и других районах. Ситуацию с «Победой» решили обсудить отдельно в частном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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