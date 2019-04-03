2019-04-03T13:23:47+03:00
Общество

В рыбинской школе детям предложили ходить в туалеты без дверей

Руководство учебного учреждения объяснило, что произошло
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В рыбинской школе пропали двери в туалете. Фото: «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».В рыбинской школе пропали двери в туалете. Фото: «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».
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Родители учеников школы №5 Рыбинска кипят от возмущения. Их дети пожаловались на то, что в туалете учебного учреждения пропали двери. Ребята просто стесняются ходить по нужде у всех на виду.

- Дети вышли после каникул и обнаружили, что в туалете больше нет дверей. Мало того, что крайний туалет находится возле окна и из коридора можно спокойно увидеть не подозревающего ничего ребенка, так теперь даже кабинку не закрыть, - написали родители в группе «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».

Мнения горожан по этой теме разделились. Кто-то не видит в этом ничего страшного. Мол, все равно для девочек и мальчиков раздельные туалеты. Другие считают, что для ребят это все равно не комфортно: а если снимут на телефон или высмеют за что-то?

- Эти двери сами же дети и сломали перед каникулами, - объяснила директор школы Светлана Иванкова. – Сейчас мы их отремонтировали. Двери на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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