В Ярославской области из аварийного жилья расселят больше 6 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-03T13:14:44+03:00

Если семья проживала на 60 квадратных метрах, то им будет предоставлена такая же новая жилплощадь, независимо от того, сколько людей было прописано Фото: Правительство Ярославской области

Власти планируют сделать это до 1 сентября 2025 года

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В Ярославской области стартует программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области», которая будет реализована в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец сообщил, что такая программа будет стоить более 4,28 миллиардов, из них 4,11 миллиардов рублей – из федерального бюджета.

До 1 сентября 2025 года планируется расселить 6011 человек из 97 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Оно было признано аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Эти дома являются ветхими и имеют угрозу обрушения по решению суда.

Если семья проживала на 60 квадратных метрах, то им будет предоставлена такая же новая жилплощадь, независимо от того, сколько людей было прописано.

Кроме этого, в апреле в государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию ЖКХ» подадут заявку Ярославской области о предоставлении финансовой поддержки в 2019 году на расселение 535 человек из 8,83 тысячи квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU