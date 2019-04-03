2019-04-03T12:34:23+03:00
Общество

Исторические факты, фильмы про войну и интересные маршруты на каникулы: в Рыбинске появится патриотический дневник для школьников

Он будет приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Екатерина РЯБЦЕВА
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Такой дневник будет выпущен уже в июне 2019 года/ФОТО: администрация РыбинскаТакой дневник будет выпущен уже в июне 2019 года/ФОТО: администрация Рыбинска
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Для рыбинских школьников выпустят новый дневник. Он будет посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На страницах ученики найдут важные исторические факты, значимые события, подвиги своих сверстников в тылу и на фронте, а также рассказы о личностях героев-земляков. Кроме этого, творческая группа проекта включит в издание программу школьных каникул. На страницах появятся интересные маршруты по по России, Ярославлю и Рыбинску и рекомендации военных фильмов и тематических книг.

В состав творческой группы вошли специалисты департамента образования, педагоги, краеведы и представители молодежных военно-патриотических объединений города.

– Придерживаясь хронологии, мы постарались уложить временной промежуток с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года в календарь учебных дней, – поделилась заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

Такой дневник будет выпущен уже в июне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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