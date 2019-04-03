Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП с тремя пострадавшими в Тутаеве

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-03T12:39:21+03:00

В тройном ДТП в Тутаеве пострадали три человека. Фото: УМВД.

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3 апреля в Тутаеве Ярославской области произошло тройное ДТП. Около 6 часов 50 минут на улице Строителей у дома №1 столкнулись «Ниссан Альмера» и «Ауди». Последняя от удара въехала на стоящую машину «ВАЗ-2112».

- В результате ДТП пострадали три человека, - рассказали в УМВД России по Ярославской области. - Бригадой скорой медицинской помощи в больницу доставлены: 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Ниссан», 31-летний водитель «Ауди» и пассажир этой же машины – 23-летний молодой человек.

Известно, что все участники происшествия являются жителями Тутаева. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медицинские работники, сотрудники МЧС. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, под Ростовом Великим в аварии разбился молодой водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU