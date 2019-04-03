Ярославскому заключенному из Крыма прислали незаконную посылку с двойным дном и мобильниками

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-03T12:16:46+03:00

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Незаконную посылку для заключенного из Ярославской области прислали из Республики Крым. Передачка предназначалась для одного из пациентов специализированной психиатрической больницы УФСИН России по Ярославской области.

При осмотре посылки сотрудники УФСИН обнаружили в ней двойное дно, а там – два мобильных телефона.

В УФСИН напомнили, что сотовые телефоны запрещены в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Передача либо попытка передачи таких предметов влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU