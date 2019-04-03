Незаконное наследство: ярославна продолжила получать страховые выплаты умершей мамы
В прокуратуру Ленинского района поступило обращение от представителей Фонда социального страхования. Оказалось, что жительница Ярославля каждый месяц получала выплаты в связи с повреждением здоровья. Когда женщина умерла, то ее дочь не сообщила об этом в Фонд и продолжила получать деньги на лицевой счет своей матери.
– С момента смерти на лицевой счет было перечислено более 20 тысяч рублей, которые незаконно получены дочерью умершей, – сообщили в прокуратуре.
Наследник не имеет прав на эти страховые, поэтому предприимчивая ярославна нарушила закон. Прокуратура потребовала, чтобы она вернула все деньги, которые получила на имя покойной матери. Женщина исполнила требование.
ИСТОЧНИК KP.RU