Незаконное наследство: ярославна продолжила получать страховые выплаты умершей мамы

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-03T12:07:37+03:00

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В прокуратуру Ленинского района поступило обращение от представителей Фонда социального страхования. Оказалось, что жительница Ярославля каждый месяц получала выплаты в связи с повреждением здоровья. Когда женщина умерла, то ее дочь не сообщила об этом в Фонд и продолжила получать деньги на лицевой счет своей матери.

– С момента смерти на лицевой счет было перечислено более 20 тысяч рублей, которые незаконно получены дочерью умершей, – сообщили в прокуратуре.

Наследник не имеет прав на эти страховые, поэтому предприимчивая ярославна нарушила закон. Прокуратура потребовала, чтобы она вернула все деньги, которые получила на имя покойной матери. Женщина исполнила требование.

ИСТОЧНИК KP.RU