Ярославские дети с ДЦП поедут в крымский санаторий «Здравница»

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-03T11:51:25+03:00

Ребят будут отправлять на реабилитационный курс два раза в год

Изменить размер текста: A A

Ярославские малыши, больные ДЦП поехали в Крым, чтобы пройти реабилитационный курс в специальном санатории «Здравница».

Такая поездка стала возможной благодаря деятельности попечительского совета областной детской больницы.

– Считаю очень важным принятое решение об организации смен санаторно-курортного лечения для детей с ДЦП, которые пройдут в известной на всю страну детской здравнице, – считает губернатор Дмитрий Миронов.

В «Здравнице» есть современное оборудование, кабинеты низкочастотной и высокочастотной терапии, электросон, лазерная терапия, ингаляторий и электрогрязевый кабинет. Санаторий специализируется на заболеваниях нервной и костно-мышечной систем, органов дыхания и зрения, заболеваний кровообращения. Помимо процедур для отдыхающих подготовлена развлекательная программа.

Ребят будут отправлять в Крым дважды в год. Первый поток из 17 ярославцев пробудет там до 23 мая.

– Перед поездкой всем нашим детям сделали подарки, – рассказала мама Наталья Пайпонен. – Дорогу ребята хорошо переносят, настроение у всех отличное, для них это целое событие – путешествие с массой добрых впечатлений.

ИСТОЧНИК KP.RU