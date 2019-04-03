Ярославские дети с ДЦП поедут в крымский санаторий «Здравница»
Ярославские малыши, больные ДЦП поехали в Крым, чтобы пройти реабилитационный курс в специальном санатории «Здравница».
Такая поездка стала возможной благодаря деятельности попечительского совета областной детской больницы.
– Считаю очень важным принятое решение об организации смен санаторно-курортного лечения для детей с ДЦП, которые пройдут в известной на всю страну детской здравнице, – считает губернатор Дмитрий Миронов.
В «Здравнице» есть современное оборудование, кабинеты низкочастотной и высокочастотной терапии, электросон, лазерная терапия, ингаляторий и электрогрязевый кабинет. Санаторий специализируется на заболеваниях нервной и костно-мышечной систем, органов дыхания и зрения, заболеваний кровообращения. Помимо процедур для отдыхающих подготовлена развлекательная программа.
Ребят будут отправлять в Крым дважды в год. Первый поток из 17 ярославцев пробудет там до 23 мая.
– Перед поездкой всем нашим детям сделали подарки, – рассказала мама Наталья Пайпонен. – Дорогу ребята хорошо переносят, настроение у всех отличное, для них это целое событие – путешествие с массой добрых впечатлений.
ИСТОЧНИК KP.RU